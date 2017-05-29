ПАО " Укрзализныця " в 2016 году сократило объем процентных кредитов и заимствований на 3,5% по сравнению с 2015 годом - до 40,511 млрд грн.

Такие данные содержатся в консолидированной финансовой отчетности ПАО "Укрзализныця", подготовленной компанией Ernst&Young.

Объем процентных банковских кредитов за отчетный период сократился на 7,8% - до 23,804 млрд грн, обязательства по еврооблигациям выросли на 17% -до 14,23 млрд грн.

Обязательства по выпущенным на внутреннем рынке облигациям сократились на 43% - до 2,1 млрд грн, другие обязательства - выросли на 18%, до 408,8 млн грн.

В отчете напоминается, что в марте 2016 года ПАО осуществило репрофилирование внешних финансовых обязательств на общую сумму $500 млн по займу, полученному в результате размещения еврооблигаций Shortline PLC, которое включает пролонгацию срока погашения до 15 сентября 2021 года, рост годовой процентной ставки с 9,5% до 9,875% с 21 ноября 2015 года и изменении графика погашения основной суммы займа - 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% - в 2020 году и 20% - в 2021 году.

Облигации, выпущенные на внутреннем рынке, были выпущены и размещены на рынке Украины. Они деноминированы в гривне с процентной ставкой 18%-23,5% и сроком погашения в 2017 году.

Также в отчете упоминается, что в сентябре 2016 года ПАО допустило возникновение случая неисполнения обязательств по договору о внесении изменений и изложения в новой редакции, заключенному между "Укрзализныцей" и Shortline PLC 19 февраля 2016 года, поскольку ПАО не имело возможности своевременно реструктурировать часть кредитных обязательств, однако исправило нарушения до конца отчетного периода.

"По состоянию на 31 декабря 2015 и 2016 годов ПАО нарушило определенные обязательства по долгосрочным кредитным соглашениям и не смогло исправить нарушения до отчетной даты. Данное нарушение вызвало перекрестный дефолт по некоторым другим заимствованиям. Таким образом, заимодатели получили право требовать досрочного погашения процентных займов балансовой стоимостью 4,555 млрд грн по состоянию на 31 декабря 2016 года", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в 2015-16гг. ПАО завершило процесс переговоров и достигло договоренностей относительно условий реструктуризации с некоторыми кредиторами. Руководство ожидает, что переговоры по реструктуризации с остальными кредиторами будет завершено или будет осуществлено рефинансирование долга до 31 декабря 2017 года.