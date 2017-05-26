Донецкий метзавод в 2016г. нарастил убыток больше чем наполовину

ПАО "Донецкий металлургический завод" (ДМЗ) в 2016 году увеличило чистый убыток на 69,3% по сравнению с 2015 годом - до 129,698 млн грн с 76,612 млн грн.

Как сообщается в годовом отчете предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, отрицательный финансовый результат до налогообложения возрос на 87,7%, до 129,261 млн грн с 68,848 млн грн.

Предприятие в 2016 году сократило чистый доход в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом - до 6,475 млн грн с 14,424 млн грн.

Непогашенный убыток на конец прошлого года составил -6,770 млн грн.

Предприятие осуществляет услуги по сортовому и листовому перекату по давальческой схеме или закупая слябы и сортовую заготовку. В 2015 году предприятие не производило листовой и сортовой прокат.

Сортопрокатное производство прокатного цеха включает три прокатных стана - 250, 350, 400, а также участок по обработке и ремонту валков. Листопрокатное производство прокатного цеха состоит из листопрокатного стана 2300.

ДМЗ входит в группу "Донецксталь", специализируется на производстве более 290 профилеразмеров сортового и фасонного проката, толстого и судового листа.

По данным предприятия на конец 2016 года, крупнейшими его акционерами являлись Fintest Trading Co Limited (Кипр), владеющая 15,2172% акций завода, а также ЧАО "Донецксталь" - металлургический завод" - 47,9882%.

Уставный капитал ПАО "ДМЗ" составляет 90 млн 560,290 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн.