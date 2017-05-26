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Укрсоцбанк выплатит дивиденды за 2016г по привилегированным акциям в размере 5% номинала
07:19 26.05.2017 |
Акционеры Укрсоцбанка (Киев) на общем собрании 25 апреля приняли решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в размере 5% номинальной стоимости, или 0,005 грн на каждую привилегированную акцию, сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Согласно сообщению, дивиденды по простым акциям не начисляются.
Банк уточняет, что право на получение дивидендов по привилегированным акциям банка имеют лица, являющиеся их собственниками на конец дня 25 января 2017 года. Дивиденды будут выплачены в период с 31 мая по 30 июня 2017 года.
Укрсоцбанк основан в 1990 году. В октябре- 2016 UniCredit и ABHH завершили сделку об обмене активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал 10-е место (35,202 млрд грн) среди 90 действовавших финучреждений.
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