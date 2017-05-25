"Милкиленд", молочная группа с активами в Украине, РФ и Польше, в 2016 году получила чистый убыток в размере EUR38,906 млн, что в 1,9 раза меньше, чем в 2015 году.

Согласно отчету группы на сайте Варшавской фондовой биржи, ее выручка за 2016 год сократилась на 23,3% - до EUR146,76 млн.

Валовая прибыль группы по сравнению с 2015 годом снизилась на 24% - до EUR21,11 млн, операционный убыток - в 4,9 раза, до EUR5,5 млн, EBITDA в 1,8 раза - до EUR5,44 млн.

Чистый долг компании на конец 2016 года составил EUR101,24 млн против EUR106,56 млн в 2015 году. Соотношение чистого долга к EBITDA увеличилось с 10,82 до 18,6. Совокупные активы компании в 2016 году сократились на 9,7% - до EUR168,46 млн.

Руководство "Милкиленда" считает, что 2016 год должен рассматриваться как поворотный год для бизнеса группы, а также для экономики Украины и России, которые являются основными рынками компании.

Рынок России в 2016 году сгенерировал 64% выручки "Милкиленда", Украины - 26%, Польши - 7%, другие страны - 3%.

При этом выручка в сегменте цельномолочной продукции по итогам года сократилась на 22%, до EUR81,6 млн по сравнению с 2015 годом; сыра и сливочного масла - на 29%, до EUR46,7 млн; в сегменте сухого молока и других продуктов - на 10%, до EUR18,5 млн.

В 2016 году компания инвестировала в производство EUR2,3 млн, основные капиталовложения были направлены модернизацию завода "Сыродел" в России.

"Милкиленд" рассчитывает завершить переговоры по реструктуризации своей задолженности с банками в 2017 году.

Руководство группы в 2017 году продолжит прилагать усилия для повышения прибыльности сегмента сыра и масла, сосредоточившись на местных рынках и наращивании своей доли на прибыльном российском рынке. В Украине "Милкиленд" сосредоточится на наращивании продаж продукции с высокой добавленной стоимостью (сыров с плесенью и зрелого сыра), чтобы заменить импортный продукт, который стал менее доступным для украинских потребителей после резкой девальвации.

Польская Ostrowia сосредоточится на местном рынке, пока российский рынок не будет закрыт для производителей ЕС.

В прошлом году группа завершила регистрацию новых дочерних компаний ООО "Агроинтер Корпорэйшн" (Agrointer Corporation), ООО "Ньюхолм Системс С.А." (Newholm Systems S.A., оба - Панама), ООО "Кросс-Велью" (Cross Value, Маршалловые острова). Также в 2016 году были проданы ЧАО "Сосницкий райагрохим" и ООО "Успих-Мена" (оба - Черниговская обл.).

Компания не планирует выплачивать дивиденды за 2016 год.

В 2017 году "Милкиленд" планирует предпринять усилия, направленные на ребалансировку бизнеса и создание новой бизнес-модели, лучше адаптированной к последним геополитическим и экономическим тенденциям. Основным заданием является восстановление рентабельности бизнеса группы.

Как сообщалось, "Милкиленд" завершил первый квартал 2017 года с чистой прибылью EUR1,117 млн против чистого убытка почти EUR16,194 млн за аналогичный период 2016 года. Выручка компании в январе-марте увеличилась на 1,6% - до EUR37,066 млн.

Группа компаний "Милкиленд" - один из крупнейших производителей молочной продукции на рынке Украины. Производственные мощности компании в Украине, России, Польше могут перерабатывать 1,33 млн тонн молока в год. В Украине общее поголовье крупного рогатого скота составляет 4,9 тыс. голов, в том числе молочное стадо - 1,77 тыс. голов. В Украине компания также обрабатывает 17 тыс. га земли.

В Украине группе "Милкиленд" принадлежит 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками "Добряна" и "Коляда". В РФ "Милкиленд" производит молочные продукты под торговой маркой "Останкинская" на ОАО "Останкинский молочный комбинат" (Москва). Летом 2012 года "Милкиленд" приобрел Мазовецкий сыродельный завод Ostrowia в Польше, в начале 2013 года - ОАО "Сыродел" в РФ.