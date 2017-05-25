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"Киевгаз" направит на дивиденды 10% прибыли за 2016г
07:21 25.05.2017 |
ПАО "Киевгаз" направит на выплату дивидендов 10% чистой прибыли предприятия за 2016 год, что составляет 8 млн 108,4 тыс. грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, дивиденды будут выплачиваться до 28 октября 2017 года.
"Киевгаз" в 2016 году получил 81,084 млн грн чистой прибыли против 2,894 млн грн чистого убытка в 2015-м. Чистый доход компании в минувшем году возрос на 14,4% - до 2 млрд 60,155 млн грн, валовая прибыль - на 15,3%, до 190,079 млн грн.
"Киевгаз" в 2016 году увеличил транспортировку газа распределительными газопроводами на 0,5% по сравнению с в 2015 годом - до 2 млрд 476,2 млн куб. м, поставку - на 50,3%, до 256,1 млн куб. м.
В общей доле выручки за 2016 год транспортировка составила 21,6% (532,748 млн грн), поставка - 76,5% (1 млрд 891,82 млн грн).
ЧАО "Киевэнергохолдинг" принадлежит 60% акций "Киевгаза", еще 28,5% - общине Киева. В свою очередь, 60% "Киевэнергохолдинга" принадлежат столичной общине, Artio Global Investors Ltd. (Великобритания) - 25%, Densec Limited (Кипр) - 14%.
"Киевгаз" обслуживает распределительные газовые сети, расположенные на территории столицы.
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