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RoboForex проведет новые вебинары Форекс
16:44 22.05.2017 |
RoboForex объявил о проведении новой серии вебинаров Форекс для трейдеров, которые сотрудничают с компанией. Информация, которую брокер представит в предстоящие пять дней в ходе online-семинаров, поможет участникам финрынка добиться более высоких результатов в торговле.
Среди важных тем вебинаров можно отметить изучение стратегий «Distribut», «Экстра», «Торговый хаос», «Прайс Экшен». Также особое внимание эксперты RoboForex уделят заключению сделок с ценными бумагами и кросс-курсам британского фунта.
Помимо этого, М. Артемов проведет вебинар на тему теханализа. Подробное описание тем онлайн-семинаров представлено на сайте РобоФорекс.
Отметим, что для принятия торговых решений трейдеры могут воспользоваться аналитическими прогнозами экспертов RoboForex, а именно: волновым и техническим анализом основных пар валют, который публикуется ежедневно. О предстоящих значимых событиях рынка Форекс клиенты брокера могут узнать, воспользовавшись экономическим календарем.
По материалам: IAFT News
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