НБУ изучает документы по покупке Сбербанка, получил документы на покупку Проминвестбанка

Национальный банк изучает документы от потенциальных инвесторов по покупке Сбербанка и получил документы на покупку Проминвестбанка.

Об этом журналистам в понедельник, 22 мая, сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передают Українські Новини.

"Мы получили документы от официальных покупателей Сбербанка, пока документы находятся в стадии изучения. По Сбербанку документы получили больше месяца назад, поэтому скоро сможем сформулировать свою позицию", - сказала она.

Также Рожкова подтвердила информацию о получении документов на покупку Проминвестбанка.

"По Проминвестбанку получили пакеты документов, также в процессе работы, но это сложные пакеты, если там даже есть недостатки, то это нормально", - добавила она.

По другим банкам с российским капиталом НБУ документы на покупку пока не получал, однако Рожкова отмечает заинтересованность инвесторов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле НБУ получил документы от Саида Гуцуриева и Григорий Гусельников на покупку 77,5% и 22,5% акций Сбербанка.

В настоящее время владельцем Сбербанка является Сбербанк России.

Главными претендентами на покупку Проминвестбанка являются бизнесмен Павел Фукс совместно с депутатом Рады Максимом Микитасем, а также Александр Ярославский.

Проминвестбанк основан в 1992 году и контролируется российским Внешэкономбанком (ВЭБ).