Финансовые новости
- |
- 22.05.17
- |
- 14:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ изучает документы по покупке Сбербанка, получил документы на покупку Проминвестбанка
13:41 22.05.2017 |
Национальный банк изучает документы от потенциальных инвесторов по покупке Сбербанка и получил документы на покупку Проминвестбанка.
Об этом журналистам в понедельник, 22 мая, сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передают Українські Новини.
"Мы получили документы от официальных покупателей Сбербанка, пока документы находятся в стадии изучения. По Сбербанку документы получили больше месяца назад, поэтому скоро сможем сформулировать свою позицию", - сказала она.
Также Рожкова подтвердила информацию о получении документов на покупку Проминвестбанка.
"По Проминвестбанку получили пакеты документов, также в процессе работы, но это сложные пакеты, если там даже есть недостатки, то это нормально", - добавила она.
По другим банкам с российским капиталом НБУ документы на покупку пока не получал, однако Рожкова отмечает заинтересованность инвесторов.
Как сообщали Українські Новини, в апреле НБУ получил документы от Саида Гуцуриева и Григорий Гусельников на покупку 77,5% и 22,5% акций Сбербанка.
В настоящее время владельцем Сбербанка является Сбербанк России.
Главными претендентами на покупку Проминвестбанка являются бизнесмен Павел Фукс совместно с депутатом Рады Максимом Микитасем, а также Александр Ярославский.
Проминвестбанк основан в 1992 году и контролируется российским Внешэкономбанком (ВЭБ).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Россия открыла ящик Пандоры: чем грозит иск против Украины в ВТО
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ планирует возложить функции клирингового банка на один из крупных банков
|ЕС опубликовал решение о предоставлении Украине безвизового режима
|Выходные в АТО. Где боевики взялись за "Грады" и ствольную артиллерию
|Война большая и малая. "Зрада" под Донецком и успехи украинских ДРГ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ изучает документы по покупке Сбербанка, получил документы на покупку Проминвестбанка
|В 1-м квартале Universal Bank увеличил прибыль в 1,8 раза до 60,9 млн гривен
|Суд разрешил НБУ реализовать корпоративные права собственника ТРЦ Respublika
|Руководство компании Евраз Сухая Балка предлагает повысить зарплату шахтерам на 20% шахтеры готовы возобновить работу
|"Ашан" открыл кафе под собственным брендом в Киеве
|Инвестпортфели AMarkets от 100 долларов
Это интересно
|Способное предотвратить атаки WannaCry обновление для Windows XP было готово еще в феврале
|Google Lens — приложение, способное определять, что за объект находится перед камерой смартфона
|Google во второй раз представила ОС Android O
|Volvo начала испытания беспилотных мусоровозов
|Названы самые красивые банкноты 2016 года
|Fiat показал замену Punto
|Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро за сокрытие информации по сделке с WhatsApp