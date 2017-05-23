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Суд разрешил НБУ реализовать корпоративные права собственника ТРЦ Respublika
11:34 22.05.2017 |
Хозяйственный суд Киева 18 мая удовлетворил иск Национального банка Украины (НБУ) к кипрской компании Berlinotto Limited об обращении взыскания на долю корпоративных прав ООО "Мегаполисжилстрой" (Киев), сообщается на веб-сайте центробанка.
Нацбанк напоминает, компания "Мегаполисжилстрой" взял кредит в банке "Надра", предоставив в качестве залога по этому кредиту корпоративные права на недостроенный проект торгово-развлекательный центр Respublika в Киеве. Позднее банк "Надра" предоставил эти корпоративные права НБУ в качестве залога под кредит рефинансирования.
После того, как банк "Надра" стал неплатежеспособным и не смог вернуть НБУ долг в размере 4,4 млрд грн, центробанк начал реализовывать в судебном порядке свои права, как залогодержателя корпоративных прав владельца ТРЦ Respublika. В частности, в марте 2016 года НБУ подал иск к Berlinotto Limited с просьбой обратить взыскание на корпоративные права компании ООО "Мегаполисжилстрой" для частичного погашения задолженности неплатежеспособного банка "Надра" перед НБУ.
Тщательно изучив материалы дела, суд подтвердил законность требований НБУ и обратил взыскание на корпоративные права "Мегаполисжилстрой".
Как сообщалось, проект строительства ТРЦ Respublika был приостановлен в 2015 году решением собственника.
Ввод в эксплуатацию ТРЦ Respublika общей площадью 298 тыс. кв. м (арендная - 135 тыс. кв. м), строительство которого начато в весной 2012 года на Кольцевой дороге 1, 1-а, 1-в Киеве, планировался в четвертом квартале 2014 года, позднее было перенесено на март 2015 года.
В ТРЦ Respublika, который после открытия станет крупнейшим ТРЦ в Киеве и Украине, будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м. ТРЦ войдет в состав крупнейшего в Украине МФК Respublika общей площадью 1,625 млн кв. м.
Девелопером проекта строительства ТРЦ Respublika, инвестиции в который ориентировочно составят $350 млн, выступает компания "К.А.Н. Девелопмент", инвестором - ООО "Мегаполисжилстрой", генподрядчиком - "К.А.Н.Строй". Архитектурную концепцию ТРЦ разработала компания "Архиматика" (все - Киев), концепцию интерьеров - международное архитектурное бюро Chapman Taylor (Лондон, Великобритания).
Якорными арендаторами должен был выступить продуктовый супермаркет "Ашан" (16 тыс. кв. м), парк развлечений фитнес-клуб с бассейном Sport Life и гипермаркет спорттоваров "Спортмастер" (4 тыс. кв. м). Также будут открыты семь мультибрендовых магазинов одежды ритейлеров Inditex (6,3 тыс. кв. м) и MTI (около 1,46 тыс. кв. м). Кроме того, флагманские магазины откроют Mango, Lacoste, Colin's, Lerros, Arber, Bosch&Siemens, Roy Robson, G-Star Raw, O'stin и Samsung Electronics.
Инвесторами проекта ТРЦ Respublika являются бизнесмены Дмитрий Фирташ и Вагиф Алиев.
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