



Ритейлер "Ашан Украина" открыл кафе Le cafe. Первое заведение открылось в "Ашане" возле метро Черниговская. Об этом ритейлер написал на своей странице в Facebook.

В ассортименте кафе кофе, выпечка и сэндвичи.

Напомним, что "Ашан Украина" начнет развивать в Украине формат "магазин у дома". Первый тестовый магазин "Ашан" в новом для Украины формате может заработать уже до конца 2017 года."Это стандартный магазин у дома, его площадь может быть от 200 "квадратов",- директор по развитию компании "Ашан Украина" Владимир Строкань. При этом он не стал раскрывать другие подробности и модель работы магазинов нового формата, однако подчеркнул, что у французской группы Auchan, в структуру которой входит и "Ашан Украина", достаточно опыта в развитии торговых точек небольшого формата в других странах.

Кроме того, стало известно, что "Ашан Украина" запустил интернет-магазин. "Мы осуществляем доставку продуктовых товаров через zakaz.ua, непродуктовые категории на данном этапе работают в режиме сайта-витрины",- отметили в пресс-службе компании "Ашан".

По данным сайта компании, в группу Auchan к концу 2015 года в разных странах входило 962 гипермаркетов и 2 874 магазина у дома.

Украинское подразделение группы - компания "Ашан Украина" - сейчас управляет 11 торговыми объектами (шесть в Киеве, два во Львове, по одному в Одессе, Кривом Роге и Запорожье) суммарной торговой площадью 102 600 кв. м.

При этом последнее открытие магазина "Ашан" состоялось еще в сентябре 2015 года. Тогда компания представила во Львове магазин нового формата - "Ашан Сити".





