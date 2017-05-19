Инвестпортфели AMarkets от 100 долларов

Брокер AMarkets предлагает своим клиентам уникальный вариант зарабатывать неплохие деньги без вложений больших финсредств. Так, инвестпортфели AMarkets теперь стали доступны трейдерам от 100 долларов.

Напомним, что указанная услуга компании была представлена в конце минувшего года. На сегодняшний день брокером предлагается 7 портфелей с контрактами на разницу акций ведущих мировых компаний, осуществляющих деятельность в различных сферах.

Популярность инвестпортфелей AMarkets способствовала принятию руководством брокерской компании решения об уменьшении мин. депозита для того, чтобы все клиенты могли попробовать трейдинг с этим инструментом.

Портфели, которые предлагает AMarkets, подобраны квалифицированными аналитиками, и их использование минимизирует торговые риски, поскольку убыток одних ценных бумаг в портфеле покрывается прибылью других.

На сайте AMarkets, в разделе «Инвестпортфели», работает специальный калькулятор, который позволяет просчитать будущую доходность портфеля. Предложением брокера могут воспользоваться все его зарегистрированные клиенты.

По материалам: IAFT News