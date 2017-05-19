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Ярославский готов купить у россиян Проминвестбанк
11:35 19.05.2017 |
Группа DCH Александра Ярославского готова приобрести Проминвестбанк. Об этом сказано в сообщении пресс-службы группы.
Сообщается, что набсовет российского Внешэкономбанка (ВЭБ) 18 мая рассмотрел предложение группы DCH о приобретении Проминвестбанка (ПИБ), дочерней структуры ВЭБ в Украине.
Александр Ярославский сообщил журналистам, что давно интересуется покупкой банковских активов: "Вел переговоры со Сбербанком о покупке его украинской "дочки", подписал соглашение о намерениях, провел due diligence. Однако продавец в итоге отказался от сделки". Поэтому он начал рассматривать другие возможности и остановился на ПИБе.
В ближайшее время группа DCH планирует подать заявку в Национальный банк Украины, чтобы начать необходимые для приобретения Проминвестбанка согласовательные процедуры. Председатель ВЭБ Сергей Горьков на своем брифинге сказал, что "сейчас ответ за НБУ, будем его ждать".
Ранее, в 2016 году, Ярославский уже заявлял о своей заинтересованности в инвестировании в украинский банковский сектор и о том, что изучает возможность покупки одной из трех "дочек" российских банков в Украине.
Группа DCH участвовала в разных инвестиционных проектах, в числе которых помимо УкрСиббанка, также Черкасский Азот, Киевстар и др.
По данным DCH, инвестиции Ярославского в развитие Харьковского региона превысили $1 млрд, из них $300 млн - в подготовку инфраструктуры Харькова к Евро-2012. Предыдущим приобретением бизнесмена был ХТЗ, который после 10-месячного простоя начал работу вначале 2017 года.
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