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"Укрзализныця" обвиняет МИУ в затягивании с корпоратизацией
09:51 19.05.2017 |
Корпоратизация "Укрзализныци" задерживается из-за бездействия Министерства инфраструктуры, которое медлит с передачей обществу акций ЧАО "КЕЗ Транссигнал".
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Более чем за год хозяйственной деятельности ПАО "Укрзализныця" Министерство инфраструктуры не передало обществу акции Транссигнала, хотя постановление КМУ № 200 "О создании публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" требует этого", - говорится в сообщении.
"Это единственное из семи частных акционерных обществ-заводов, которые определены постановлением, акции которого не переданы Укрзализныце. Общество неоднократно обращалось в министерство с просьбой осуществить передачу акций завода, однако это дело не продвигается", - сообщает пресс-служба.
В компании отметили, что пока единственным акционером и учредителем ЗАО "КЕЗ Транссигнал" является государство в лице Мининфраструктуры.
"Из-за несоответствия между размером уставного капитала Транссигнала и суммой выпуска акций этого завода, разрывом почти 1,5 млн гривен, его акции депозитарное учреждение не принимает к зачислению в ценных бумагах ПАО "Укрзализныця", - говорится в пресс-релизе.
"Мининфраструктуры имеет все полномочия устранить этот разрыв и передать акции завода Укрзализныце, что является условием для выпуска ее акций", - отметили в компании.
В четверг премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что недоволен темпами корпоратизации ПАО "Укрзализныця" за последний год.
Ранее Гройсман поддержал главу "Укрзализныци" Балчуна в конфликте с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.
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