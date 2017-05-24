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В 1-м квартале Мегабанк сократил прибыль в 9 раз до 750 тыс. гривен
08:24 24.05.2017 |
В январе-марте Мегабанк (Харьков) сократил чистую прибыль в 9 раз до 750 тыс. гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (6,7 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
Чистые комиссионные доходы банка составили 52,8 млн гривен, чистые процентные доходы - 28,9 млн гривен.
2016 год Мегабанк закончил с убытком 87,4 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Мегабанк основан в 1990 году, его крупнейшим акционером является Виктор Субботин (60,9% акций).
По 15% акций Мегабанка принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития и немецкому государственному банку KfW, а 6,02% - Международной финансовой корпорации.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 21-е место (8,9 млрд гривен) среди 90 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.04.2017
|Изменение, %
|Активы
|9 002,8
|8 995,6
|-0,1
|Кредиты клиентам
|7 695,5
|7 495,2
|-2,6
|Средства клиентов
|6 441,6
|6 642,6
|3,1
|Всего капитала
|745,3
|763,1
|2,4
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