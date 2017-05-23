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В 1-м квартале Международный инвестиционный банк увеличил прибыль в 3 раза до 26,8 млн гривен
07:32 23.05.2017 |
В январе-марте Международный инвестиционный банк (МИБ, Киев) увеличил чистую прибыль в 3 раза до 26,818 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (8,9 млн гривен).
Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.
Чистые комиссионные доходы банка составили 18,9 млн гривен, чистые процентные доходы - 45,6 млн гривен.
2016 год МИБ закончил с прибылью 42,6 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко опосредованно владеет 60% акций банка.
Другим крупным акционером банка является первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко с долей 14,9% акций.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 24-е место (6,7 млрд гривен) среди 90 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.04.2017
|Изменение, %
|Активы
|6 892,8
|6 691,9
|-2,9
|Кредиты клиентам
|2 120,3
|1 985,3
|-6,4
|Средства клиентов
|6 366,9
|6 142,4
|-3,5
|Всего капитала
|208,1
|234,9
|12,9
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