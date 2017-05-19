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Информация об агентстве
Grand Capital станет участником выставки iFX Expo
16:10 18.05.2017 |
Компания Grand Capital сообщила своим клиентам важную информацию: она станет участником особого мероприятия финансовой сферы. Так, в предстоящую среду в г. Лимассол открывается выставка iFX Expo, программа которой запланирована на два дня.
По словам гендиректора Grand Capital, данное мероприятие организовывается каждый год и ее гостями выступают крупные участники финрынка, в числе которых брокерские компании, провайдеры ликвидности, разработчики софта, IB-партнеры. Grand Capital будет принимать участие в данной выставке уже во второй раз.
Представители брокера отметили, что iFX Expo дает возможность презентовать новые разработки компании, встретиться не только с партнерами, но с и клиентами, обговорить тренды и перспективы.
Также стало известно, что в нынешнем году Grand Capital будет участвовать в выставке вместе с поставщиком ПО - компанией UpTrader. Чтобы посетить данное мероприятие, нужно пройти процедуру регистрации на портале iFX Expo, где также можно ознакомиться в целом с программой мероприятия.
По материалам: IAFT News
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