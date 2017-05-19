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Дионисий Галикарнасский
Счета "Яндекс.Украина" заблокированы - компания
16:03 18.05.2017 |
Счета компании ООО "Яндекс.Украина" в Украине заблокированы, сообщили агентству"Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании в четверг.
"Вследствие вступления в силу указа президента Украины №133 нам заблокировали все счета, по которым ООО "Яндекс.Украина" могло перечислять вознаграждение партнерам рекламной сети "Яндекса". Все средства остаются на партнерских аккаунтах, но мы пока не можем перевести их на счета партнеров", - отмечает пресс-служба.
По ее данным, в настоящее время идет поиск легального решения для отправки средств и продолжения сотрудничества.
"Нам важно выполнить обязательства", - подчеркивают в компании.
Как сообщалось, в Украине 16 мая вступил в силу запрет интернет-провайдерам предоставлять доступ пользователям сети интернет к ресурсам и сервисам обществ с ограниченной ответственностью "Яндекс" (РФ) и "Яндекс.Украина" сроком на три года.
Согласно решению СНБО, активы "Яндекс" и "Яндекс.Украина" заблокированы, ограничены, торговые операции, предупреждено выведение капиталов за пределы Украины, приостановлено выполнение экономических и финансовых обязательств, ограничено или прекращено предоставление телекомуслуг и использование телекомсетей общего пользования, запрещены госзакупки товаров и услуг у иностранных юрлиц, передача прав интеллектуальной собственности.
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