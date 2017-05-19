FORT FINANCIAL SERVICES: Как на самом деле торгуют профессионалы на рынке FOREX

Специалисты FORT FINANCIAL SERVICES хотят поговорить о том, что представляет из себя профессиональная торговля на рынке FOREX. Да-да, сегодня мы будем делиться бесценным опытом, который нарабатывается годами и не одним обнуленным торговым счетом. Это не очередная статья о том, какой индикатор использовать и за какими новостями следить. Это материал, который мог бы уберечь вас от больших неприятностей в начале вашей карьеры трейдера (первый «слитый» счет - это всего лишь этап на пути к успеху в трейдинге, второй «слитый» счет - повод задуматься, подходит ли вам этот вид деятельности). Будем надеяться, что кому-то повезет и статья попадет на глаза начинающему трейдеру как раз вовремя!

Анализ графиков и торги

Большинство профессиональных трейдеров не теряют свое время в попытках торговать на мелких тайм-фреймах. Они концентрируют свое внимание на анализе более широкой и долгосрочной рыночной картины - основное время на их мониторах занимают графики от 4 часов и выше. Крупные тайм-фреймы содержат больше рыночной информации, и, что более важно, она точнее и практически лишена рыночного шума.

Профессиональная торговля на рынке FOREX - это не просто бесконечное рассматривание графиков. Чтобы добиться успеха в торговле, необходимо наработать навык определять перспективу и видеть совокупную тенденцию рынка. В этом отношении высокие рыночные тайм-фреймы могут сослужить хорошую службу, тогда как мелкие тайм-фреймы переполнены рыночным шумом и не позволяют увидеть долгосрочную перспективу.

Высокие тайм-фреймы (от 4 часов и выше) можно сравнить с оперативным уровнем принятия решений, если использовать военную терминологию, а более низкие тайм-фреймы - это тактический уровень, где принимаются решения о конкретном входе. Таким образом, одночасовой тайм-фрейм используется для определения точки входа, тогда как четырехчасовой тайм-фрейм используется для определения направления входа и уровня закрытия позиции. Суть заключается в том, что для развития ваших навыков торговли нужно научиться торговать на более высоких тайм-фреймах, прежде чем учиться делать что-либо еще.

Частота торговли

Главным преимуществом торговли и анализа более высоких тайм-фреймов, помимо правильной перспективы рынка, является частота трейдинга. Одна из самых первых ошибок, которую совершает неопытный трейдер и которая мешает зарабатывать деньги, - это ошибочное представление, что чем чаще трейдер взаимодействует с рынком, тем больше он может заработать.

Истина заключается в том, что торговля чаще не оказывает положительного влияния на торговые результаты. Дело обстоит как раз наоборот - фактически статистика показывает, что трейдеры, которые торгуют относительно редко, в среднем зарабатывают больше денег, чем трейдеры, которые торгуют очень часто. Таким образом, большинство профессиональных трейдеров торгуют на более высоких тайм-фреймах, и в результате они торгуют реже, чем думает большинство людей.

Точность торговли

Общеизвестной метафорой, используемой в мире трейдинга, является высказывание, что профессиональный трейдер - это охотник, затаившийся в засаде и ожидающий свою добычу. Смысл высказывания заключается в том, что охотник-трейдер знает, чего он ждет и что ищет, и он способен терпеливо ждать, пока рынок не представит ему эти возможности.

Напротив, новичок склонен вступать в игру слишком рано, намного раньше, чем у него формируется более или менее верное представление о том, что действительно происходит на рынке, о том, какой рыночный паттерн он наблюдает или какую стратегию следует применить. Профессиональный трейдер не старается угадать - он выходит на рынок с четко определенным планом действий в голове.

Точная торговля - это то, к чему должен стремиться каждый трейдер, и именно так происходит торговля профессионалов - в ожидании «идеальных» условий для рыночного входа. Большинство профи ищут устоявшиеся тенденции или значительные рыночные уровни, а затем внимательно следят за их подтверждением, чтобы действовать уверенно, стремительно и без раздумий.

Торговые стратегии, которые используют на рынке FOREX

Нужно начать с того, что у всех профессиональных трейдеров есть свои любимые инструменты. С течением времени те или рынки субъективно чувствуются лучше и становятся как бы знакомыми, а также усваивается время, когда происходят основные движения. Эти факторы вносят вклад в общую стратегию трейдинга. (Большую роль играет психологический момент первой удачной сделки.)

Вопреки сложившемуся мнению, большинство профессиональных трейдеров не используют фундаментальный анализ или другие экономические новости. Возможно, для некоторых читателей это покажется странным, но выходящие новости уже бесполезны в текущем моменте и являются «устаревшими» (если это не новостной алгоритмический трейдинг, но это другая история). Все движения происходят вокруг рыночных ожиданий - именно это управляет ценой. Глобальные политические новости и экономические данные оценены рынками заранее, т. е. профессиональные участники торгов «закладываться» на эти новости в ценах, а финансовые рынки работают на «будущее время». Как правило, когда происходит то или иное событие, цена реагирует противоположно содержанию новости, иногда даже вопреки здравому смыслу. Это происходит потому, что рынок заранее отыграл этот факт и теперь нечего ожидать от этого события. Таким образом, профессионалы работают в рамках понимания динамики рыночных цен, базовой рыночной механики (основные рыночные уровни, перекупленность/перепроданность, распределение объема и «открытый интерес») и анализа предстоящего рыночного фона.

Самое важное - это ментальная и эмоциональная стабильность

Самый трудный фактор для объяснения, по крайней мере в рамках короткой статьи. Но не упомянуть его мы не можем. Любой трейдер подтвердит, как важно быть эмоционально и психологически готовым к торгам, как важно избегать эмоционального перенапряжения. Фактически основная работа профессионального трейдера происходит внутри себя, в борьбе с самим собой, со своим страхом и жадностью. В этом смысле здоровый образ жизни и постоянное умственное развитие - необходимые условия для успешных результатов торговли.





По материалам: IAFT News

