Авдеевский коксохим за 4 мес. снизил выпуск кокса более чем на четверть, оставил прибыль за 2016г нераспределенной

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ, Донецкая обл.), крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие, входящее в группу "Метинвест", по итогам января-апреля 2017 года сократил производство кокса валового 6%-ной влажности, по оперативным данным, на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 716 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, выпуск кокса в апреле составил 177 тыс. тонн.

Согласно протоколу общего собрания акционеров, состоявшегося 26 апреля текущего года, копией которого располагает агентство, решено оставить полученную в 2016 году чистую прибыль в размере 808 млн 737 тыс. 708,36 грн нераспределенной - за данное решение проголосовало 99,74% акционеров, принимавших участие в собрании.

Как сообщалось, АКХЗ в 2016 году произвел 2,397 млн тонн доменного кокса, в 2015-м - 1,996 млн. тонн.

АКХЗ - крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие. Выпускает 31 вид продукции, основной из которых является кокс для металлургии. Продукция поставляется как на украинские предприятия, так и зарубежным компаниям. На долю АКХЗ приходится 23% украинского рынка валового кокса.

С начала ведения боевых действий АКХЗ останавливался 14 раз. Предприятие неоднократно подвергалось массированным обстрелам.

АКХЗ входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".