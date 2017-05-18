Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell начали блокировку попавших под санкции российских сайтов.

Об этом говорится в совместном сообщении, подготовленном операторами, передают Українські Новини.

Согласно указу Президента №133/2017 от 15 мая 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" телеком-операторы должны прекратить предоставление услуг по доступу к ряду веб-ресурсов, в том числе социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", всех сервисов Yandex и Mail.ru и ряда других российских ресурсов.

Выполняя требования указанного указа, телеком-операторы, начинают технические мероприятия по ограничению предоставления услуг доступа к указанным веб-сайтам в соответствии с техническими возможностями.

Как сообщали Українські Новини, Интернет-ассоциация заявляет о невозможности 100% блокировки провайдерами попавших под санкции российских сайтов.

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц, согласно которому Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, "Вконтакте", "Одноклассники", а также сервисам Yandex.

"Укртелеком" начал работы по выполнению требований о запрете предоставления услуг доступа к попавшим под санкции российским сайтам.

Российская "1С" заявляет об отсутствии влияния санкций на обслуживание программных продуктов для бухучета.

В 2016 году "Vodafone Украина" сократила чистую прибыль на 44,3% до 1,3 млрд гривен по сравнению с 2015 годом.

15 октября 2015 года компания "МТС-Украина" и компания Vodafone подписали партнерское соглашение, согласно которому "МТС-Украина" намерена постепенно перевести все свои услуги под бренд Vodafone.

После этого "МТС-Украина" начала позиционировать себя как "Vodafone Украина".