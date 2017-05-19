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Крюковский завод увеличил производство грузовых вагонов на 70%
14:09 18.05.2017 |
Об этом УНИАН заявили в управлении экономики Кременчугского горисполкома.
По их данным, в январе-апреле предприятие произвело 13 пассажирских вагонов, тогда как в январе-апреле 2016 года – ни одного. Также в январе-апреле этого года модернизировано 15 пассажирских вагонов.
Как сообщал УНИАН, Крюковский вагонзавод в 2016 году увеличил производство грузовых вагонов в 3,8 раза до - 1576 вагонов.
ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.
Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци". Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагон является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов — пассажирских и грузовых.
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