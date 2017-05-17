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Exness улучшает маржинальные требования для экзотических валют
16:09 16.05.2017 |
Брокер Exness продолжает улучшать условия трейдинга, и теперь компания уменьшает маржинальные требования по 50 экзотическим парам валют.
По сообщению специалистов Exness, уменьшение маржинальных требований предоставит мелким инвесторам доступ к более широкому набору инструментов для ведения торговли.
Чаще всего маржа, которая нужна для открытия позиции, зависит от размера торгового плеча, выбранного трейдером. Таким образом, чем больше плечо, тем ниже требования по марже. Но в Exness отмечают, что для экзотических пар валют устанавливаются жесткие маржинальные требования, которые не зависят от размера плеча. Ввиду этого многие трейдеры отказываются от работы с такими инструментами.
Но теперь клиенты Exness смогут использовать в торговле экзотические пары валют на выгодных условиях. Ознакомиться с полным перечнем валютных пар, которые доступны для работы, и маржинальным требованиям по ним трейдеры могут в разделе «Спецификации контрактов». Exness лля удобства своих клиентов выделил экзотические пары валют желтым цветом.
По материалам: IAFT News
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