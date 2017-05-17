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"АИС" начала импорт б/у автомобилей из ЕС
15:20 16.05.2017 |
Группа компаний "АИС" начала импорт автомобилей с пробегом из Европейского Союза.
Об этом говорится в сообщении "АИС", передают Українські Новини.
"Группа компаний АИС - одна из первых крупных национальных компаний, которая наладила официальные поставки сертифицированных автомобилей с пробегом из ЕС", - говорится в нем.
Согласно сообщению, на начальном этапе "АИС" импортирует только коммерческие автомобили.
Модельный ряд, планируемый к поставкам - наиболее популярные модели в сегменте б/у коммерческих автомобилей: VW Caddy, VW Transporter, Renault Kangoo, Renault Trafic, MB Sprinter, MB Vito.
Закупка автомобилей осуществляется у крупнейших европейских официальных поставщиков.
Все автомобили без пробега по Украине.
Как сообщали Українські Новини, в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года продажи импортных подержанных автомобилей увеличились в 7,6 раза до 4 578 единиц.
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