Доходы финансового плана ПАО "Укрзализныця" выполнены на 99,3% и составляют 77,893 млрд грн при плановом значении 78 423 млн грн, сообщила пресс-служба ПАО со ссылкой на его директора по экономике и финансам ПАО Андрея Рязанцева.

"Несмотря на объективные сложности, в том числе ситуацию на востоке Украины, падение транзита и импорта со стороны РФ из-за санкций, "Укрзализныци" все равно удалось достичь результата", - отметил он.

А Рязанцев также сообщил, что расходы выполнены на 99% и составляют 77,573 млрд грн при плановом показателе 78,327 млрд грн. При этом затраты на сырье и основные материалы составили 6,18 млрд грн, или 95,1% планового показателя, расходы на горючее составляли 5,861 млрд грн, или 82,9% от запланированного, расходы на оплату труда - 18,657 млрд грн, или 109,3% от планового значения.

Финансовый результат в 3,3 раза больше планового и составляет 320 млн грн при запланированном показателе 96,8 млн грн. Себестоимость реализованной продукции составила 63,247 млрд грн, или 95,1% от запланированного.

Как сообщалось, за 2016 год железные дороги Украины перевезли 344,3 млн тонн грузов и 439 млн пассажиров.

В прошедшем году был обновлен подвижной состав на сумму 2,8 млрд грн, модернизированы основные средства на 2 млрд грн, в том числе подвижной состав на 0,9 млрд грн.

Были выполнены работы по капитальному строительству на 2,8 млрд грн, в том числе по реконструкции пути на 1,1 млрд грн, по строительству Бескидского тоннеля на 0,7 млрд грн и модернизирован участок Камыш-Заря - Волноваха, что позволило увеличить его пропускную возможность.

Кроме того, отремонтировано 7,278 тыс. локомотивов (56 капитальным ремонтом), более 30 тыс. грузовых вагонов, более 2 тыс. пассажирских вагонов, отремонтирован и запущен двухэтажный поезд Skoda, приобретено 1020 полувагонов.

За 2016 год EBITDA "Укрзализныци" составляет 20,5 млрд грн, рентабельность EBITDA - 30%.