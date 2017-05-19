Финансовые новости
- |
- 19.05.17
- |
- 01:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
"Укрзализныця" выполнила финплан 2016г по доходам на 99,3%
13:08 18.05.2017 |
Доходы финансового плана ПАО "Укрзализныця" выполнены на 99,3% и составляют 77,893 млрд грн при плановом значении 78 423 млн грн, сообщила пресс-служба ПАО со ссылкой на его директора по экономике и финансам ПАО Андрея Рязанцева.
"Несмотря на объективные сложности, в том числе ситуацию на востоке Украины, падение транзита и импорта со стороны РФ из-за санкций, "Укрзализныци" все равно удалось достичь результата", - отметил он.
А Рязанцев также сообщил, что расходы выполнены на 99% и составляют 77,573 млрд грн при плановом показателе 78,327 млрд грн. При этом затраты на сырье и основные материалы составили 6,18 млрд грн, или 95,1% планового показателя, расходы на горючее составляли 5,861 млрд грн, или 82,9% от запланированного, расходы на оплату труда - 18,657 млрд грн, или 109,3% от планового значения.
Финансовый результат в 3,3 раза больше планового и составляет 320 млн грн при запланированном показателе 96,8 млн грн. Себестоимость реализованной продукции составила 63,247 млрд грн, или 95,1% от запланированного.
Как сообщалось, за 2016 год железные дороги Украины перевезли 344,3 млн тонн грузов и 439 млн пассажиров.
В прошедшем году был обновлен подвижной состав на сумму 2,8 млрд грн, модернизированы основные средства на 2 млрд грн, в том числе подвижной состав на 0,9 млрд грн.
Были выполнены работы по капитальному строительству на 2,8 млрд грн, в том числе по реконструкции пути на 1,1 млрд грн, по строительству Бескидского тоннеля на 0,7 млрд грн и модернизирован участок Камыш-Заря - Волноваха, что позволило увеличить его пропускную возможность.
Кроме того, отремонтировано 7,278 тыс. локомотивов (56 капитальным ремонтом), более 30 тыс. грузовых вагонов, более 2 тыс. пассажирских вагонов, отремонтирован и запущен двухэтажный поезд Skoda, приобретено 1020 полувагонов.
За 2016 год EBITDA "Укрзализныци" составляет 20,5 млрд грн, рентабельность EBITDA - 30%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Беларуси "под Колю" переносят начало учебного дня
|Рада отменила возможность пересчета срока тюремного заключения по "закону Савченко"
|Градсовет Киева выбрал проект развязки на Шулявке со сносом "Большевика"
|Украинцы держат вне банков более 300 миллиардов гривень
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Гройсман недоволен темпом корпоратизации "Укрзализныци"
|Grand Capital станет участником выставки iFX Expo
|Счета "Яндекс.Украина" заблокированы - компания
|FORT FINANCIAL SERVICES: Как на самом деле торгуют профессионалы на рынке FOREX
|Крюковский завод увеличил производство грузовых вагонов на 70%
|"Укрзализныця" выполнила финплан 2016г по доходам на 99,3%
|Приватбанк перевел закупки на ProZorro
Это интересно
|Что хорошего может быть в том, чтобы во всеуслышание заявлять о своих самых ужасных провалах и промахах?
|В Гонконге продали самый дорогой участок земли в мире
|Флагманский смартфон HTC U11 представлен официально: Android 7.1, многослойный стеклянный корпус и передовая камера
|HP представила компьютер с крупнейшим объемом памяти
|Бриллиантовые серьги проданы на аукционе "Сотбис" за рекордные 57 млн долларов
|Франция оштрафовала Facebook за злоупотребление данными пользователей
|Сауна, пинг-понг, гамак: каким должен быть современный офис?