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"Мультиплекс" в 2016г увеличил продажи билетов в Украине на 25%
09:06 18.05.2017 |
ПАО "Мультиплекс-Холдинг" (Киев), развивающее в Украине сеть многозальных кинотеатров "Мультиплекс", в 2016 году нарастил объемы продаж билетов более чем на 25% по сравнению с 2015 годом - до 6 млн шт., сообщил коммерческий директор "Мультиплекс-холдинг" Виталий Писаренко.
"В прошлом году мы продали 6 млн билетов. В этом планируем продать значительно больше за счет того, что в конце прошлого года ввели такие ТРЦ, как Lavina Mall, Victoria Garden, поменяли оператора в Днепре и Полтаве", - рассказал В.Писаренко.
По его словам, сеть кинотеатров "Мультиплекс" является самым крупным игроком на рынке кинопроката страны. "Наша доля составляет более 30%", - уточнил он.
Как сказал В.Писаренко, средняя цена билета в Украине в прошлом году стабилизировалась, но на достаточно низком уровне - около $2,7, тогда как в Польше, России этот показатель составляет $4,5, в более развитых странах - от $8-10.
По его словам, компания нацелена развиваться в небольших городах с населением от 200 тыс. чел.
"Мы видим перспективы и по захвату новых рынков. Планируем идти в регионы, но зависим от открытия новых торговых центров. В настоящее время собрали пул объектов, в которых мы бы хотели присутствовать, и распределили открытия по годам - до 2020-го", - сказал В.Писаренко, при этом добавив, что в 2017 году запланировано открытие нового восьмизального кинотеатра в Одессе в ТРЦ Gagarinn Plaza по ул. Генуэзская, 5/2.
При этом он подчеркнул, что развитие кинотеатров в небольших городах требует больше времени, чем для таких городов, как Одесса или Киев.
"В ТРЦ Hollywood в Чернигове мы зашли два года назад и только сейчас удовлетворены показателями. Когда мы туда заходили, у людей не было привычки ходить в кинотеатр. На таких рынках развитие занимает до трех лет. Таких городов у нас много, там ярко не использован потенциал", - отметил коммерческий директор сети "Мультиплекс", добавив, что если учитывать планы по открытию новых кинотеатров разных операторов в Киеве, то через два года здесь будет серьезная конкуренция.
Как он пояснил, рынок киноразвлечений в Украине ненасыщен.
"На 100 тыс. чел. в Украине приходится примерно 1,1 зала, при этом в регионах показатель сильно отличается, а если из этого числа отнять советские кинотеатры, показатель будет еще ниже... В соседних странах - это более трех залов, в США - более 12. То есть, доступность кинотеатров в Украине отличается в разы. Мы видим перспективы по росту среднего чека и по росту стоимости билета, когда ситуация в стране начнет нормализироваться", - рассказал В.Писаренко.
Как сообщалось, ПАО "Мультиплекс-Холдинг" в 2016 году сократило чистый убыток на 49% по сравнению с 2015 годом - до 17,969 млн грн, активы увеличились в 1,9 раза - до 566,249 млн грн.
Компания "Мультиплекс-Холдинг" основана в 2003 году и по состоянию на 11 мая 2017 года насчитывала 21 многозальный кинотеатр, расположенный в Киеве, Кривом Роге, Николаеве, Черкассах, Ривном, Хмельницком, Житомире, Херсоне, Полтаве, Львове, Мариуполе, Запорожье, Днепре, Чернигове, Харькове.
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