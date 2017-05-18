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"Укрлэндфарминг" в 2016г сократил чистый убыток почти в 2 раза
13:22 17.05.2017 |
Крупнейший по размерам земельного банка в Украине агрохолдинг "Укрлэндфарминг" по итогам 2016 года сократил чистый убыток в два раза по сравнению с 2015 годом - до $175,25 млн.
Согласно отчету компании, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", выручка компании за 2016 году возросла на 2,3% - до $958,94 млн, операционная прибыль - в 3,2 раза, до $100,02 млн, тогда как валовая прибыль сократилась на 33% - до $191,59 млн, показатель EBITDA - на 33%, до $162,3 млн.
Общие активы компании по итогам прошлого года снизились до $2,07 млрд с $2,22 млрд в предыдущем году.
Чистый долг к концу 2016 года составил $1,59 млрд против $1,54 млрд в 2015 году.
Соотношение чистого долга к EBITDA компании увеличилось с 6,34 в 2015 году до 9,79 в 2016 году.
В течение 2016 года агрохолдинг пересмотрел условия по 15 кредитным соглашениям с пятью банковскими учреждениями.
Совет директоров не рекомендует выплачивать дивиденды за 2016 год.
"Укрлэндфарминг" отмечает, что выручка в сегменте сельхозкультур по итогам 2016 года по сравнению с предыдущим годом сократилась на 16,4% - до $348,77 млн, в сегменте производства семян - на 45,6%, до $4,2 млн, яичном - на 40,2%, до $131,12 млн, мясном - на 21,7%, до $42,83 млн.
За 2016 год "Укрлэндфарминг" нарастил доли в большинстве своих агропредприятий.
"Укрлэндфарминг" является крупнейшим агрохолдингом в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.
В структуру холдинга входят 16 современных элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи.
Земельный банк холдинга составляет 605 тыс. га.
Под урожаем 2016 года у агрохолдинга было 159,76 тыс. га.
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