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ФГИ подал кассационную жалобу на решения судов Одесской области по долгу ОПЗ перед Ostchem
19:36 15.05.2017 |
Фонд государственного имущества 13 мая 2017 года подал кассационную жалобу в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел на вердикт Апелляционного суда Одесской области о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража о выплате "Одесским припортовым заводом" $193 млн долга компании Ostchem Дмитрия Фирташа.
"Фонд просит суд принять его кассационную жалобу к производству и отменить постановления Южного городского суда и Апелляционного суда Одесской области по долгу ОПЗ, а также передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ФГИ в понедельник.
И.о. главы Фонда Дмитрий Парфененко после вынесения 10 мая этого года апелляционным судом вердикта по долгам ОПЗ заявил, что оно фактически открывает путь к банкротству важнейшего градообразующего предприятия. Руководитель ФГИ на заседании Кабмина 11 мая сообщил, что ведомство готовит кассационную жалобу и серию технологических шагов, которые сделают невозможным банкротство предприятия.
О недопустимости банкротства ОПЗ и необходимости его приватизации затем заявили премьер Владимир Гройсман и президент страны Петр Порошенко.
"Относительно Одесского припортового завода, я считаю абсолютно недопустимым его банкротство. Думаю, что правительство предпримет исчерпывающие меры для того, чтобы не допустить банкротства, в том числе переговоры и судебные процессы за пределами Украины", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции в Киеве 14 мая.
Как сообщалось, Южный городской суд Одесской области определением от 6 марта 2017 удовлетворил ходатайство Ostchem Holding Limited о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение на территории Украины частичного арбитражного решения Стокгольмского арбитража от 25 июля 2016 по делу о взыскании с ОПЗ в пользу Ostchem $193,26 млн основного долга и $57,98 млн начисленной пени. Этот вердикт затем подтвердил Апелляционный суд Одесской области.
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