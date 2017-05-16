ФГИ подал кассационную жалобу на решения судов Одесской области по долгу ОПЗ перед Ostchem

Фонд государственного имущества 13 мая 2017 года подал кассационную жалобу в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел на вердикт Апелляционного суда Одесской области о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража о выплате "Одесским припортовым заводом" $193 млн долга компании Ostchem Дмитрия Фирташа.

"Фонд просит суд принять его кассационную жалобу к производству и отменить постановления Южного городского суда и Апелляционного суда Одесской области по долгу ОПЗ, а также передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ФГИ в понедельник.

И.о. главы Фонда Дмитрий Парфененко после вынесения 10 мая этого года апелляционным судом вердикта по долгам ОПЗ заявил, что оно фактически открывает путь к банкротству важнейшего градообразующего предприятия. Руководитель ФГИ на заседании Кабмина 11 мая сообщил, что ведомство готовит кассационную жалобу и серию технологических шагов, которые сделают невозможным банкротство предприятия.

О недопустимости банкротства ОПЗ и необходимости его приватизации затем заявили премьер Владимир Гройсман и президент страны Петр Порошенко.

"Относительно Одесского припортового завода, я считаю абсолютно недопустимым его банкротство. Думаю, что правительство предпримет исчерпывающие меры для того, чтобы не допустить банкротства, в том числе переговоры и судебные процессы за пределами Украины", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции в Киеве 14 мая.

Как сообщалось, Южный городской суд Одесской области определением от 6 марта 2017 удовлетворил ходатайство Ostchem Holding Limited о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение на территории Украины частичного арбитражного решения Стокгольмского арбитража от 25 июля 2016 по делу о взыскании с ОПЗ в пользу Ostchem $193,26 млн основного долга и $57,98 млн начисленной пени. Этот вердикт затем подтвердил Апелляционный суд Одесской области.

