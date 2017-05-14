Бахматюк стал единоличным владельцем 100% Укрлендфарминга

Владелец крупнейшего украинского агрохолдинга Укрлендфарминг Олег Бахматюк по итогам 2016 года сконцентрировал 100% акций компании. Об этом говорится в финансовом отчете холдинга, текстом котрого располагает LIGA.net.

Согласно отчету, по состоянию на 31 декабря 2016 года бенефициарный интерес Бахматюка представляли две компании - Avonex Limited и Quickcom Limited. Тогда как в 2015-м году 5% акций владела компания Cargil Financial Services International Inc. При этом в отчете, вероятно, допущена опечатка, так как Cargill пишется с двумя "l".

На просьбу LIGA.net прокомментировать информацию ни пресс-служба Укрленфарминга, ни пресс-служба Бахматюка не ответили.

Напомним, Cargill купила 5% акций Укрлендфарминга в 2014 году за $200 млн. В счет этих акций компания осуществляла торговое финансирование. По мнению инвестбанкира, главы компании FinPoint Сергея Будкина, выход Cargill из УЛФ "может быть предвестником конца", так как, скорее всего, смена в структуре собственности означает, что Каргилл закрыл торговое финансирование для Укрлендфарминга..

Ситуация в крупнейшем агрохолдинге непростая - после вывода с рынка двух банков Бахматюка - VAB Банка и Финансовой инициативы, которые отчасти кредитовали УЛФ, ситуация в бизнесе Бахматюка ухудшилась. Банки отказываются кредитовать агрогиганта, бондхолдеры после длительных переговоров согласились реструктуризировать задолженность.

Ukrlandfarming - крупнейший агрохолдинг Украины. В него входят 15 элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов Имперово Фудз, три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи. Также в состав агрохолдинга входит крупнейший в Евразии производитель яиц Авангард.

Земельный банк UkrLandFarming составляет 654 тыс. га. Олег Бахматюк, занимающий должность генерального директора компании, до недавного времени владел 95% акций Ukrlandfarming PLC, 5% принадлежало Cargill.