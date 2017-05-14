Финансовые новости
- |
- 14.05.17
- |
- 12:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Бахматюк стал единоличным владельцем 100% Укрлендфарминга
15:43 13.05.2017 |
Владелец крупнейшего украинского агрохолдинга Укрлендфарминг Олег Бахматюк по итогам 2016 года сконцентрировал 100% акций компании. Об этом говорится в финансовом отчете холдинга, текстом котрого располагает LIGA.net.
Согласно отчету, по состоянию на 31 декабря 2016 года бенефициарный интерес Бахматюка представляли две компании - Avonex Limited и Quickcom Limited. Тогда как в 2015-м году 5% акций владела компания Cargil Financial Services International Inc. При этом в отчете, вероятно, допущена опечатка, так как Cargill пишется с двумя "l".
На просьбу LIGA.net прокомментировать информацию ни пресс-служба Укрленфарминга, ни пресс-служба Бахматюка не ответили.
Напомним, Cargill купила 5% акций Укрлендфарминга в 2014 году за $200 млн. В счет этих акций компания осуществляла торговое финансирование. По мнению инвестбанкира, главы компании FinPoint Сергея Будкина, выход Cargill из УЛФ "может быть предвестником конца", так как, скорее всего, смена в структуре собственности означает, что Каргилл закрыл торговое финансирование для Укрлендфарминга..
Ситуация в крупнейшем агрохолдинге непростая - после вывода с рынка двух банков Бахматюка - VAB Банка и Финансовой инициативы, которые отчасти кредитовали УЛФ, ситуация в бизнесе Бахматюка ухудшилась. Банки отказываются кредитовать агрогиганта, бондхолдеры после длительных переговоров согласились реструктуризировать задолженность.
Ukrlandfarming - крупнейший агрохолдинг Украины. В него входят 15 элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов Имперово Фудз, три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи. Также в состав агрохолдинга входит крупнейший в Евразии производитель яиц Авангард.
Земельный банк UkrLandFarming составляет 654 тыс. га. Олег Бахматюк, занимающий должность генерального директора компании, до недавного времени владел 95% акций Ukrlandfarming PLC, 5% принадлежало Cargill.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Страховой стаж для получения пенсий повысят до 25 лет, - Гройсман
|Экспортеры завершили отпускную распродажу валюты на межбанке
|Денежная масса в апреле возросла на 1,3%, денежная база на 3,2% - НБУ
|Степан Кубив: Саботаж реформ будет преодолен
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бахматюк стал единоличным владельцем 100% Укрлендфарминга
|С 1 мая Укрпочта предлагает клиентам два тарифа на услуги по доставке: Стандарт и Экспресс
|Журналисты программы "Схемы" провели расследование, посвященное выводу средств в преддверии национализации "Приватбанка"
|АМКУ разрешил Кернелу купить агрокомпанию УАИ
|"Рено Украина" в 2016г увеличила чистую прибыль в 2,5 раза
|Международные авиалинии Украины вводят новый тариф low-cost
Это интересно
|Bloomberg назвал самых высокооплачиваемых топ-менеджеров мира
|SpaceX испытала центральный двигатель тяжеловесной Falcon Heavy
|А вы готовы платить за разрыв отношений?
|Немецкие компании собираются создать единое хранилище персональных данных европейских покупателей
|Ателье Mansory построило 840-сильный Mercedes GLS
|Украинский стартап Grammarly привлек $110 млн инвестиций
|Что делал в космосе секретный американский самолет X-37B?