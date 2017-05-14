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АМКУ разрешил Кернелу купить агрокомпанию УАИ
17:07 12.05.2017 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Jerste BV (входит в Kernel Holding S.A.) приобрести акции холдинговой компании Ukrainian Agrarian Investments S.A. (Украинские аграрные инвестиции). Об этом сказано в сообщении на сайте АМКУ.
"Предоставлено разрешение компании Jerste B. V. (г. Амстердам, Нидерланды) на приобретение акций компании Ukrainian Agrarian Investments S. A. (Люксембург), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании", - говорится в сообщении ведомства.
Ukrainian Agrarian Investments S.A. занимается производством сельхозпродукции. В структуру холдинга входит свыше 70 хозяйств в северной и западной Украине. Земельный банк оценивается в 260 тыс. га.
Напомним, в начале мая АМКУ разрешил Jerste BV приобрести доли в уставных капиталах 10 аграрных предприятий агрохолдинга Агро Инвест Украина.
Напомним, ранее сообщалось, что в АМКУ на рассмотрении находятся два заявления о слиянии от агрохолдинга Кернел.
Кернел - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла. С 2007 года акции компании торгуются на WSE. Кернел завершил 2016 финансовый год с чистой прибылью $225,2 млн - в 2,1 раза больше, чем в 2015-м. Его выручка сократилась на 14,6% - до $1,99 млрд, EBITDA - на 12,7%, до $346,4 млн. Земельный банк Кернела до заключения сделки - около 390 000 га. Андрею Веревскому принадлежит около 39% акций, еще 5% владеет Виталий Хомутынник.
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