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SuperForex запускает новый тип счета — Profi-STP
11:45 12.05.2017 |
Брокер SuperForex объявил о запуске нового типа счета для трейдеров, которые намерены использовать все имеющиеся возможности работы на Forex. Profi-STP выделяется среди других счетов тем, что торговые операции поступают прямо к поставщику ликвидности посредством особой технологии «Forex bridge».
Среди преимуществ нового счета специалисты SuperForex выделяют размер плеча (максимум 1:200), широкий выбор инструментов, размер стоп-аут / марджин колл (20% / 50%), возможность заключать сделки с помощью советников.
Мин. депозит для работы с Profi-STP, как сообщают в SuperForex, составляет 20 тыс. долларов. Спред по данному типу счета плавающий, а мин. размер торгового лота достигает 0,2 лота.
Также стало известно, что использование Profi-STP несовместимо с участием трейдеров в бонусных программах SuperForex. Чтобы открыть счет Профи-STP, клиенту для начала рекомендуется открыть счет Стандарт, внести на него 20 тыс. долларов и направить в службу поддержки компании запрос на подключение счета Profi-STP.
По материалам: IAFT News
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