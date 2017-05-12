Депутат Микитась может стать акционером Проминвестбанка

Народный депутат Максим Микитась может стать акционером Проминвестбанка. Об этом свидетельствуют данные Антимонопольного комитета (АМКУ), полученные LIGA.net.

"В комитет поступило заявление уполномоченных представителей физического лица - гражданина Украины Микитася Максима Викторовича, зарегистрированное 25 апреля, о предоставлении разрешения на приобретение акций ПАО Проминвестбанк, что обеспечивает достижение 25% голосов в высшем органе управления указанного акционерного общества", - сказано в сообщении АМКУ.

Сам Микитась подтвердил, что планирует купить акции банка. "Да, хочу купить для бизнеса. Детали смогу дать вам на пресс-конференции", - сказал депутат.

Еще одним акционером Проминвестбанка, как сообщала LIGA.net, может стать основатель девелоперской компании MosCityGroup Павел Фукс. Он подал в АМКУ заявку на приобретение более 25% акций Проминвестбанка.

С 2010 по 2016 год Микитась занимал должность президента строительной корпорации Укрбуд. Укрбуд - один из крупнейших столичных застройщиков.

В августе 2016 года Микитась получил депутатский мандат, победив на выборах в Верховную Раду на 206 округе в Чернигове. Он является членом парламентского комитета по вопросам бюджета.