Аваков заявил о сговоре в деле ОПЗ между Фирташем и чиновниками

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что существует сговор олигарха Дмитрия Фирташа, его компании Ostchem с некоторыми государственными чиновниками в ситуации вокруг Одесского припортового завода. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом Аваков сказал на заседании правительства 11 мая.

"Я считаю, что есть заговор господина Фирташа, компании Ostchem с некоторыми государственными деятелями. И пока нас Фирташ и Левочкин отвлекают "Бессмертным полком", они проводят махинации за нашей спиной", - сказал Аваков.

На этом же заседании премьер-министр Владимир Гройсман поручил Фонду госимущества Украины и Министерству юстиции разобраться в споре между ОПЗ и Ostchem.

Апелляционный суд Одесской области подтвердил решение Стокгольмского арбитража о долге Одесского припортового завода перед компанией Ostchem Дмитрия Фирташа.

Ранее сообщалось, что в октябре 2016 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск компании Ostchem Дмитрия Фирташа о взыскании с Одесского припортового завода свыше $250 млн из-за невыплаты долга за поставку газа.

ОПЗ также задолжал 1,5 млрд грн НАК Нафтогаз Украины. В декабре 2016 г. Кабинет министров Украины принял решение о реструктуризации долга Одесского припортового завода перед НАК Нафтогаз Украины за потребленный газ на два года.

Напомним, глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что приватизация Одесского припортового завода была сорвана из-за коррупционных схем на предприятии, расследование которых в настоящее время ведут правоохранители.

Конкурс по продаже ОПЗ, запланированный на 14 декабря 2016 г. не состоялся из-за отсутствия покупателей. При этом тогдашний глава Фонда госимущества Игорь Билоус заявил, что в случае срыва приватизации, ОПЗ не будут выставлять на продажу повторно.

Международный валютный фонд ожидает от Украины в этом году приватизации ОПЗ и пяти других значимых объектов.