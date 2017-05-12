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Физлицо купило 32,7% Мотор-банка
10:25 11.05.2017 |
Физическое лицо купило 32,7% акций Мотор-банка (Запорожье).
Об этом говорится в сообщении финучреждения в системе раскрытия информации НКЦБФР, передают Українські Новини.
Физлицо увеличило свой пакет акций с 0 до 32,7%.
Других подробностей банк не уточняет.
63,8% акций Мотор-банка опосредованно владеет Вячеслав Богуслаев, 6,3% - сын Александр Богуслаев.
Как сообщали Українські Новини, по данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 52-е место (1,199 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
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