С 1 мая Укрпочта предлагает клиентам два тарифа на услуги по доставке: Стандарт и Экспресс

Укрпочта с 1 мая 2017 г. запустила новую систему тарифов Укрпочта Стандарт, сообщает пресс-служба компании.

Тарифы Стандарт введены в дополнение к внедренному месяцем ранее тарифу на экспресс-доставку (Укрпочта Экспресс), как более экономичные. Еще одно отличие - услуги по тарифу Стандарт предусматривают более длительные сроки доставки отправлений.

Как отметили в Укрпочте, цель нововведения - предоставить клиенту выбор между сроком доставки и стоимостью услуги.

Кроме того, в отличие от тарифа Укрпочта Экспресс, тариф Стандарт предусматривает сниженную доплату за доставку в село; более доступные тарифы на доставку отправлений до 30 кг.





"Есть люди, которые готовы платить больше за доставку на следующий день или товары, требующие немедленной доставки. А есть клиенты, для которых именно экономический тариф является более важным... Мы даем клиенту возможность самому определиться с приоритетностью", - отметил и. о. генерального директора Укрпочты Игорь Смелянский.