ЧАО "Сильпо ритейл" (Вишневое Киевской обл.), девелоперская компания крупнейшей на украинском рынке продуктового ритейла торгово-промышленной группы (ТПГ) Fozzy Group (Киев), в 2016 году получило 51,588 млн грн чистого убытка против 24,973 млн грн чистой прибыли в 2015 году.

Согласно данным компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее операционная прибыль сократилась на 27,3% и составила 116,562 млн грн.

Непокрытый убыток ЧАО "Сильпо ритейл" в 2016 году увеличился на 31% и к концу года составил 226,193 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность предприятия за 2016 год увеличилась в 2,1 раза - до 250,567 млн грн.

В то же время долгосрочные обязательства ЧАО "Сильпо ритейл" сократились с 3,732 млн грн в начале 2016 года до 22 тыс. грн к концу года, а текущие обязательства выросли на 18,3% - до 998,461 млн грн.

ЧАО "Сильпо ритейл" (ранее ЗАО), структурная единица Fozzy Group, зарегистрировано в 2005 году. Компания занимается предоставлением в аренду собственной или арендуемой недвижимости, строительством зданий и куплей-продажей недвижимости.

В 2015 году компания сократила чистую прибыль в 6,5 раз по сравнению с 2014 годом - до 24,973 млн грн.

Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, владельцем 97,4481% акций ЧАО "Сильпо ритейл" на четвертый квартал 2016 года выступало ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд (ЗНВКИФ) "Ритейл капитал" (Киев).

По данным веб-сайта Fozzy Group, на начало 2017 года сеть супермаркетов "Сильпо" включала 263 торговых объекта в 60 городах Украины.