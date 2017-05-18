ЧАО "Телерадиокомпания "Люкс" в 2016 году увеличило чистый доход на 55,9% по сравнению с 2015 годом - до 67,569 млн грн.

Как сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в 2016 году ее чистый убыток составил 2,435 млн грн, что на 4% меньше чем в 2015 году.

Как сообщалось, супруга лидера политической партии "Самопомич" и мэра Львова Андрея Садового - Екатерина Кит-Садовая - владеет 76,8% акций ЧАО "Телерадиокомпания Люкс" (телеканал "24"). Еще 13,1% акций ЧАО "Телерадиокомпания Люкс" принадлежит Р.Андрейко, 10,1% - его супруге Оксане Андрейко.

В свою очередь, "Телерадиокомпания Люкс" владеет 49% акций ЧАО "Радиокомпания Люкс" (Люкс FM), еще 1% этого предприятия принадлежит Е.Кит-Садовой, 40% - Р.Андрейко, 10% - О.Андрейко.

"Телерадиокомпании Люкс" также принадлежат ЧАО "Висма-Радио-ТВ", дочернее предприятие "Телевизионная и радиовещательная компания "Люкс", ООО "Контакт-Информ".