Одесский коньячный завод в 2016г сократил продажи коньяка и бренди на 20,6%, нарастил шампанского - на 1%

Продажи коньяка и бренди ЧАО "Одесский коньячный завод" (ОКЗ), одного из крупнейших производителей коньяков в Украине, в 2016 году сократились на 20,6% по сравнению с 2015 годом - до 475 тыс. дал.

Согласно финансовому отчету предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, продажи игристых вин в прошлом году выросли на 1% - до 360 тыс. дал.

Производство коньяков сократилось 19% - до 482 тыс. дал, игристых вин - на 0,6%, до 354 тыс. дал.

Чистая прибыль предприятия в 2016 году составила 1,14 млн грн против 11,77 млн грн чистого убытка за 2015 год, чистый доход от реализации сократился на 2,3% - до 433,3 млн грн, валовая прибыль возросла на 4,3% - до 173,1 млн грн, операционная - в пять раз, до 21,6 млн грн.

Одесский коньячный завод входит в холдинг Global Spirits, объединяющий также ЛВЗ "Хортица", Полтавский ЛВЗ. В структуру также входят дистрибуционные подразделения: Украинская дистрибуционная компания, Торговый дом "Хортица", Megapolis USA.

Холдингу принадлежит более 15 брендов: "Хортиця", "Первак", "Шустов", "Мороша", Oreanda, San Marino, "Mікадо", "Chocolatier" и др. В 2016 году ЛВЗ "Хортиця" стал крупнейшим экспортером одноименной водки в США. Продукция Global Spirits представлена в 87 странах мира.