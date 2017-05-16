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ЧСЗ в 2016г увеличил чистый убыток в 3,6 раза
08:20 15.05.2017 |
ПАО "Черноморский судостроительный завод" (ЧСЗ, Николаев) по итогам работы в 2016 году увеличило чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 3,56 раза (255,8%) по сравнению с 2015 годом - до 169,67 млн грн.
Согласно отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход по итогам года сократился на 51,3% - до 23,56 млн грн.
ЧСЗ наряду с Херсонским судозаводом (ХСЗ) входит в состав созданного в 2009 году судостроительного субхолдинга Smart Maritime Group (SMG) "Смарт-холдинга" бизнесмена Вадима Новинского.
По итогам 2015 года ЧСЗ сократил чистый убыток по МСФО на 81,93% по сравнению с 2014 годом - до 48,47 млн грн, чистый доход уменьшился на 19,58% - до 48,398 млн грн.
В июле Хозяйственный суд Херсонской области признал ХСЗ банкротом и открыл ликвидационную процедуру судозавода.
По данным SMG, в 2016 году судостроительный субхолдинг увеличил объемы производства на 49% по сравнению с 2015 годом - до 395 млн грн.
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