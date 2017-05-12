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Столичный "Лико-Холдинг" в 2016г увеличил чистую прибыль на 7,7%
12:05 12.05.2017 |
ООО "Территориальное межхозяйственное общество (ТМО) "Лико-Холдинг" (Киев), входящее в финансово-промышленную группу (ФПГ) "Лико", в 2016 году увеличило чистую прибыль на 7,7% по сравнению с 2015 годом - до 295 тыс. грн.
Согласно годовому отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход за єтот период сократился на 22,5% и составил 345,597 млн грн.
Валовая прибыль по итогам 2016 года уменьшилась на 20,8% - до 26,635 млн грн. В то же время операционный убыток компании вырос до 15,46 млн грн с 244 тыс. грн в 2015 году.
Нераспределенная прибыль ООО "ТМО "Лико-Холдинг" сократилась на 39,4% и к концу 2016 года составила 21,222 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность предприятия в 2016 году выросла на 24,3% - до 129,206 млн грн. При этом долгосрочные обязательства компании увеличились на 43,2% - до 1,296 млрд грн, а ее текущие обязательства сократились на 38,1% и составили 97,48 млн грн.
Согласно отчету компании за первый квартал 2017 года, ее чистая прибыль сократилась в 2,9 раза от уровня первого квартала 2016 года - до 214 тыс. грн, а чистый доход уменьшился на 15,8% и составил 88,69 млн грн.
Согласно данным НКЦБФР, в 2016 году ООО "ТМО "Лико-Холдинг" завершало реализацию проекта застройки в пределах ул. Михаила Ломоносова, ул. Академика Вильямса, ул. Василия Симоненко, ул. Академика Костичева в Голосеевском районе Киева. Так, к концу 2016 года, в частности, велось строительство трех жилых домов с объектами инфраструктуры и гостиницы, планировалось строительство двух школ на 18 и 33 класса и детского сада на 230 мест.
В 2016 году ООО "ТМО "Лико-Холдинг" продало здания Церкви Бориса и Глеба по ул. Маршала Конева, 1-в (остаточная стоимость - 2,919 млн грн), Собора Преображения Господнего по ул. М.Конева, 3-а (9,865 млн грн), торгово-бытовые помещения по ул. М.Конева, 7 (17,997 млн грн), и детский сад по ул. Академика Вильямса, 11 (17,074 млн грн).
ООО "ТМО "Лико-Холдинг" создано в 1995 году, является головной компанией ФПГ "Лико", объединяющей более 40 компаний.
"Лико-Холдинг" занимается строительством домов, сдачей в аренду собственной недвижимости и инжинирингом. Одним из приоритетов компании является строительство в Киеве жилья, ориентированного на потребителя со средним уровнем дохода.
Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на 4 мая 2017 года, участниками ООО являлись Игорь Лысов (98%; почетный президент "Лико-Холдинга", первый вице-президент Конфедерации строителей Украины, народный депутат Верховной Рады прошлых V-VI созывов, фракция Партии Регионов - ИФ), а также Руслан Лысов (1,5%) и Мария Посвистак (0,5%).
Зарегистрированный капитал ООО "ТМО "Лико-Холдинг" на 4 мая 2017 года составляет 0,2 млн грн.
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