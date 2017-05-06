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Аудит крупнейших госпредприятий могут осуществлять лишь 6 компаний - АМКУ
19:33 04.05.2017 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) настаивает на смягчении правительством требований к отбору аудиторов крупных государственных предприятий, поскольку установленные его постановлением №390 от 2015 года критерии являются дискриминационными.
"Следствием их применения является создание дополнительных барьеров входа на рынок, сужение круга аудиторских компаний, которые могут быть привлечены к проведению аудита субъектов хозяйствования государственного сектора экономики", - отмечается в сообщении ведомства.
К числу установленных Кабмином критериев отбора аудиторов крупнейших госпредприятий, которые не свидетельствуют о более высоком профессионализме или качестве предоставления услуг, АМКУ, в частности, отнес наличие в составе аудиторской фирмы минимум 100 работников, непосредственно вовлеченных в предоставление аудиторских услуг; и ежегодный доход в последние три года минимум в 30 млн грн.
Антимонопольное ведомство, ссылаясь на данные Аудиторской палаты, указывает: установленным правительством требованиям для аудита крупнейших госпредприятий соответствуют шесть аудиторских фирм из присутствующих на рынке 1200.
АМКУ добавляет, что для аудита крупных предприятий минимальный ежегодный доход фирмы в последние три года должен составлять 3 млн грн, и таких компаний на украинском рынке всего 20.
Ведомство добавляет, что Министерство инфраструктуры воспользовалось данным правительством правом расширить критерии отбора аудитора, что еще более сузило конкуренцию - до трех компаний.
Как отмечает АМКУ, решение Кабмина за последние годы привело к росту доли отдельных участников, что возымеет негативные последствия для рынка аудиторских услуг в целом.
"Аудиторские компании, соответствующие критериям постановления №390, имеют прирост выручки от предоставления услуг в денежном эквиваленте в два раза, тогда как наблюдается спад общих объемов выручки аудиторской деятельности в Украине почти на 40%", - цитирует комитет слова представителя саморегулирующейся организации аудиторов Аудиторской палаты Украины Татьяны Лавреновой.
В то же время в решении АМКУ указывается, что попытка участников рынка в марте этого года обжаловать решение Кабмина в административном суде завершилась безрезультатно и в апелляционной инстанции.
Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №390 от июня 2015 года обязал 145 крупных госпредприятий (со стоимостью активов свыше 250 млн грн.) ежегодно проходить независимый аудит финансовой отчетности в рамках проведения реформы системы управления госсобственностью. Для крупнейших 46 предприятий (с активами свыше 2 млрд грн или годовым доходом свыше 1,5 млрд грн) были установлены более жесткие критерии отбора аудитора: наличие минимум 100 работников, непосредственно вовлеченных в предоставление аудиторских услуг (не менее 15 из них с сертификатами ACCA, AICPA, ICAEW), и ежегодный доход в течение последних трех лет от 30 млн грн.
Минэкономразвития (МЭРТ) заявило об отказе выполнять рекомендации АМКУ о пересмотре указанных критериев.
Согласно обнародованной на днях МЭРТ информации, больше всего контрактов от крупнейших госпредприятий на аудит финотчетности за 2015 год получила компания BDO - 13, за которой следует Baker Tilly - восемь. У представителей "Большой четверки" показатели скромнее: EY - четыре, Deloitte - три, KPMG - два, PwC - один.
Министерство также сообщило, что аудит финотчетности за 2016 год завершили только четыре предприятия и начали еще 10. 11 предприятий полностью саботируют требование о проведении независимого аудита еще за 2015 год. К таким, в частности, относятся: Национальный спорткомплекс "Олимпийский", "Администрация морпортов Украины" (АМПУ), "Укринтерэнерго", ПО "Южмаш", НПКГ "Зоря-Машпроект", ЧАЭС, "Угольная компания "Краснолиманская".
Помимо этих 11, еще четыре предприятия из группы крупнейших привлекли аудиторов в нарушение требований постановления №390: "Сумыхимпром" (аудитор - аудиторская фирма "Арка"), Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (аудитор - АФ "Горизонталь"), ГАК "Автомобильные дороги Украины" (Промышленный аудиторский союз), "Укрспецэкспорт" (АФ "Бина").
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