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FXOpen запускает конкурс "Школа ПАММ"
17:08 04.05.2017 |
Брокер FXOpen объявил о запуске нового конкурса для своих клиентов - «Школа ПАММ». Турнир стартует 15.05.17 и будет длиться до 23.06.17. Регистрация для участия в Forex-конкурсе открыта до 28.05.17.
Специалисты FXOpen отмечают, что «Школа ПАММ» - это соревнование для трейдеров на demo ECN счетах и участие в нем не требует никаких финвложений. Призовой фонд конкурса составляет $4 тысячи и разделит его 20-ка лидеров «Школы ПАММ».
Как стало известно двадцать лучших трейдеров конкурса FXOpen получат в качестве приза счет типа ПАММ STP с балансом в $200. Лидеры соревнования будут определены исходя из количества сделок и размера баланса на момент окончания турнира.
Отметим, что в рамках «Школы ПАММ» трейдерам FXOpen разрешается использовать советники и применять локирование. Торговое плечо для участников соревнования составляет 1:100.
Специалисты FXOpen также сообщили, что призовые деньги трейдеры-победители не могут вывести со счета. Более детально с условиями конкурса все желающие могут ознакомиться на сайте брокера.
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