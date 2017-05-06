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В 1-м квартале ВТБ Банк сократил убыток в 13 раз до 351,7 млн гривен
17:10 05.05.2017 |
В январе-марте ВТБ Банк сократил убыток в 13 раз до 351,733 млн гривен, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (4,59 млрд гривен).
Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.
Чистый комиссионный доход банка составил 50,7 млн гривен, чистые процентные расходы - 6,8 млн гривен.
2016 год ВТБ Банк закончил с убытком 6,892 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, 99,97% акций ВТБ Банка принадлежит российской группе ВТБ.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 15-е место (20,6 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.04.2017
|Изменение, %
|Активы
|20 068,3
|17 094,8
|-14,8
|Кредиты клиентам
|12 584,1
|10 900,6
|-13,4
|Средства клиентов
|8 302,1
|6 648,4
|-19,9
|Всего капитала
|2 822,9
|2 471,2
|-12,5
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