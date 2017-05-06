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1-й квартал УкрСиббанк закончил с прибылью 244 млн гривен
14:08 05.05.2017 |
Январь-март УкрСиббанк закончил с чистой прибылью 243,969 млн гривен против убытка 910,8 млн гривен за аналогичный период 2016 года.
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
Чистые процентные доходы банка составили 651,6 млн гривен, комиссионные - 350 млн гривен.
2016 год банк закончил с убытком 994 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, УкрСиббанк основан в 1990 году в Харькове.
С 2006 года основным партнером УкрСиббанка является международная финансовая группа BNP Paribas (Франция).
Группе BNP Paribas принадлежит 59,99% акций УкрСиббанка, 40% акций владеет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 7-е место (45,4 млрд гривен) среди действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.04.2017
|Изменение, %
|Активы
|45 367,4
|41 692,5
|-8,1
|Кредиты клиентам
|20 678,6
|19 194,0
|-7,2
|Средства клиентов
|36 424,1
|33 639,1
|-7,6
|Всего капитала
|4 104,1
|4 348,0
|5,9
Депозитные ставки в банках Украины
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