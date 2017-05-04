Финансовые новости
- |
- 04.05.17
- |
- 19:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В 1-м квартале Проминвестбанк сократил убыток в 14 раз до 170,4 млн гривен
12:16 04.05.2017 |
В январе-марте Проминвестбанк сократил убыток в 14 раз до 170,398 млн гривен, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (2,38 млрд гривен).
Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.
Чистый комиссионный доход банка составил 63,1 млн гривен, чистый процентный результат - 438,9 млн гривен.
2016 год Проминвестбанк закончил с убытком 5,79 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Проминвестбанк основан в 1992 году и контролируется российским Внешэкономбанком (ВЭБ).
Согласно новой стратегии ВЭБа, Проминвестбанк должен быть продан в 2017 году.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 11-е место (34,3 млрд гривен) среди действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.04.2017
|Изменение, %
|Активы
|33 218,9
|25 606,0
|-22,9
|Кредиты клиентам
|26 052,8
|19 835,4
|-23,9
|Средства клиентов
|8 896,8
|8 464,1
|-4,9
|Всего капитала
|3 573,4
|3 405,6
|-4,7
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-марте 2017г. увеличился на 34,7%
ТОП-НОВОСТИ
|Назначение главы Нацбанка переносится на осень
|Интерпол не хочет искать Януковича. Кто виноват
|Данилюк: Разместить еврооблигации под 9% мы можем уже сейчас, но не хотим
|Администрация Трампа вольно или невольно продолжила политику Обамы в отношении Путина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|FXOpen запускает конкурс "Школа ПАММ"
|Крупнейшими получателями возмещения НДС в апреле стали меткомбинат ДМК, ГПЗКУ и "Кернел"
|В 1-м квартале Креди Агриколь Банк увеличил прибыль в 2,5 раза до 306 млн гривен
|1-й квартал ПУМБ закончил с прибылью 480 млн гривен
|Экс-нардеп Макеенко стал единственным владельцем телеканала "Тонис"
|В 1-м квартале Проминвестбанк сократил убыток в 14 раз до 170,4 млн гривен
Это интересно
|Илон Маск показал футуристичную систему автомобильных туннелей
|SpaceX впервые вывела на орбиту военный спутник
|Mercedes-Benz подготовила две специальные модификации внедорожника G-Class
|Microsoft представила Microsoft Surface Laptop с нестандартным экраном, алькантарой, хорошей автономностью и ОС Windows 10 S
|Китайский стартап Didi привлек $5,5 млрд инвестиций, оценен в $50 млрд
|Начались продажи смартфонов BlackBerry Keyone
|Как жители китайской деревни создали четыре крупные компании курьерской доставки