Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Jerste BV (Амстердам, Нидерланды), входящей в Kernel Holding S.A. приобрести доли в уставных капиталах 10 аграрных предприятий в Киевской, Черкасской и Винницкой областях агрохолдинга "Агро Инвест Украина" Миодрага Костича.

Согласно сообщению на сайте АМКУ, Jerste BV получила разрешение на приобретение доли в уставном капитале сельскохозяйственных ООО "Агро Инвест Украина" (Киев), ООО "Агро Логистика Украина", ДП "Богдановское" Вирфил Лимитед, ДП "Киевская Русь" Вирфил Лимитед, ДП "Колос" Вирфил Лимитед, ДП "Лан" Вирфил Лимитед (все - Киевская обл.), ООО "Долинка-Агро", ООО "Коритня-Агро КМ", ООО "Лукашивка И К" (все - Черкасская обл.), ООО "Юшковцы-Агро" (Винницкая обл.), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Как сообщалось, акционеры ЧАО "Полтавский маслоэкстракционный завод - Кернел груп" во время очередного собрания 25 апреля предоставили обществу полномочия на существенные правомочия предельной стоимостью 133,368 млрд грн, или $5 млрд по курсу НБУ, по состоянию на дату принятия решения.

В сообщении указывается, что полномочия предоставляются сроком до 25 апреля 2018 года. Они могут касаться продажи, поставки, отчуждения или приобретения в собственность любого имущества, залога (в том числе ипотеки), поручительства, предоставления или приобретения услуг, заимствований, кредитов, аренды, пользования имуществом, финансового лизинга.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на WSE.

"Кернел" завершил 2016 ФГ с чистой прибылью в $225,2 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 ФГ. Его выручка сократилась на 14,6% - до $1,989 млрд, EBITDA - на 12,7%, до $346,4 млн.

Агрохолдинг "Агро Инвест Украина" на рынке Украины с 2006 года, принадлежит компании MK Group (Сербия). В 2007 году ЕБРР инвестировал на $7 млн в MK Group, а в феврале прошлого года вышли из состава акционеров.

Основными направлениями деятельности "Агро Инвест Украина" является растениеводство, животноводство и хранения зерна.

Предприятие выращивает кукурузу, подсолнечник, пшеницу, сахарную свеклу. Производство осуществляется в Киевской, Винницкой, Черкасской и Житомирской областях. Ежегодное количество произведенного зерна компании составляет более 175 тыс. тонн.

Компания занимается животноводством на двух фермах КРС с общим количеством в 1,115 тыс. голов.

"Агро Инвест Украина" имеет элеватор в Киевской области, мощностью 113 тыс. тонн единовременного хранения и Винницкой области, мощностью 61 тыс. тонн единовременного хранения.

