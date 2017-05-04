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Всемирный банк решил выделить Укрэксимбанку $150 млн для поддержки экспорта
09:57 03.05.2017 |
Всемирный банк принял решение выделить Государственному экспортно-импортному банку кредит в размере 150 млн долларов в рамках нового проекта "Доступ к долгосрочному финансированию, который поддержит малые и средние экспортоориентированные предприятия Украины.
Об этом говорится в сообщении Всемирного банка, передают Українські Новини.
Данное решение было принято 2 мая.
Укрэксимбанк был выбран заемщиком и агентством для реализации проекта благодаря опыту работы с экспортерами и успешной реализации предыдущих проектов, финансировавшихся Всемирным банком.
Субкредиты будут предоставляться малым и средним предприятиям, работающим в различных секторах по всей Украине, непосредственно Укрексмибанком и через другие банки.
Малые и средние предприятия будут отобраны на основе их финансового состояния и потенциала для разработки экспортной бизнес-модели.
Реализация проекта начнется во 2-й половине 2017 года.
Текущий портфель инвестиционных проектов Всемирного банка в Украине составляет около 2,6 млрд долларов и состоит из 8 инвестиционных проектов, реализация которых продолжается.
Эти инвестиции направлены на повышение качества базовых государственных услуг, приносящих непосредственную пользу обычным людям, в таких сферах, как водоснабжение, водоотведение, отопление, энергоснабжение, энергоэффективность, дорожное строительство, социальная защита и здравоохранение, а также развитие частного сектора.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций ПАО "Укрэксимбанк" находится в государственной собственности.
Январь-март Государственный экспортно-импортный банк закончил с чистой прибылью 323,1 млн гривен против убытка 1,357 млрд гривен за аналогичный период 2016 года.
2016 год Укрэксимбанк закончил с убытком 1 млрд гривен.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 3-е место (160,3 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
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