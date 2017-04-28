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Программные продукты "1С: Предприятие" не являются предметом расследования СБУ - "Еврософтпром"
16:47 28.04.2017 |
Программные продукты "1С: Предприятие", права на которые принадлежат украинскому ДП "Еврософтпром", не являются предметом досудебного расследования Службы Безопасности Украины, не изымались, не являются незаконными, сообщил юрист ДП "Еврософтпром" Андрей Субботин на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.
"Нас удивляет то, в каком свете сейчас описывают продукт "1С: Предприятие", поскольку в самом постановлении суда ни одного упоминания об этом продукте не было... Нам не известны какие-либо документы, которые подтверждали бы, что продукт "1С: Предприятие" внесен в санкционные списки и его распространение запрещено. На данный момент предприятие работает в штатном режиме, мы продолжаем поддерживать своих пользователей, а наш продукт доступен к продаже", - сказал он.
А.Субботин подтвердил факт обыска, проведенного в "Еврософтпроме" сотрудниками СБУ, отметив, что компания предоставила правоохранителям всю необходимую информацию.
"Целью визита СБУ к нам было обнаружение вредоносной информации в программном продукте "Мирабейс", "Стахановец" и других программах. Данные продукты на предприятии не были выявлены. Серверы проверены на месте. Техника не изымалась, но она была проверена и никаких следов этих программ не обнаружено", - сказал он.
Как уточнила в ходе пресс-конференции бизнес-аналитик по продукции 1С: Предприятие Виктория Ильченко, в Украине программными продуктами "1С: Предприятие" пользуется около 300 тыс. предприятий. По ее словам, эти программные продукты производятся, поддерживаются и распространяется в Украине с 2002 года на законных основаниях.
"ДП "Еврософтпром" выкупило авторские права на платформу "1С: Предприятие" одним платежом. Не было желания платить в РФ, поэтому платеж был в офис (российской компании "1С" - ИФ) за границей. При этом "Еврософтпром" использует те компоненты, на которые он имеет право собственности, и украинские разработчики прикладных решений разрабатывают прикладные решения по заказу "Еврософтпрома", - отметила она.
ДП "Еврософтпром" (Киев) создано в 2002 году. Согласно информации в госреестре, его владельцем выступает кипрская Chemlero Hodings Limited, а конечный бенефициар отсутствует. В то же время ранее его собственником были 1С Europe B.V., а затем кипрская "1С Limited".
Чистый доход "Еврософтпром" в 2015 году вырос на 6,6% - до 101,04 млн грн, а чистая прибыль составила 21,67 млн грн против 12,43 млн грн чистого убытка годом ранее. Данные за 2016 год пока отсутствуют.
Как сообщалось, ранее СБУ сообщила о разоблачении киевской фирмы, незаконно продававшей российский программный продукт "1С" на временно оккупированных террористами территориях Донбасса. Во время обысков в киевском офисе коммерсантов оперативники спецслужбы обнаружили документацию, подтверждающую факты противоправного продажи этого ПП на временно оккупированных территориях.
СБУ 26 апреля провела ряд обысков в восьми украинских компаниях, в частности в инвесткомпании "Драгон Капитал" и государственном ПАО "Укргазвыдобування", в связи с использованием ими специального ПП по контролю над персоналом "Стахановец", которое было квалифицировано как средство негласного контроля.
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