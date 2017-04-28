МХП разместил 7-летние евробонды на $500 млн под 7,75% - компания

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП), одно из крупнейших агропромышленных предприятий Украины, разместил семилетние еврооблигации на $500 млн под 7,75% годовых, сообщил холдинг на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE) в пятницу.

Ставка купона по ценным бумага установлена на уровне 7,75% годовых (процентный доход выплачивается дважды в год), соответственно размещение евробондов прошло по 100% номинала.

Еврооблигации МХП со сроком обращения до 2020 года по итогам торгов 27 апреля подорожали на 1,32 процентных пункта – до 104,02% номинала. Их доходность при этом снизилась до 6,706% годовых.

Встречи с инвесторами в рамках подготовки размещения проходили с 24 апреля в Европе и США. Организаторами сделки выступили JP Morgan и ING.

За счет размещения новых долговых бумаг компания планирует рефинансировать часть выпуска евробондов на $750 млн с погашением в 2020 году.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины на Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка выросла на 7% - до $1,135 млрд.

Чистый долг компании по состоянию на конец 2016 года составил $1,08 млрд против $1,22 млрд в 2015 году. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,6 против 2,8 в 2015 году.