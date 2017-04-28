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Auchan Group выводит на рынок Украины бренд Decathlon
11:51 28.04.2017 |
Французский бренд Decathlon, производящего спортивную одежду, планирует выйти на рынок Украины, первые магазины сети откроются в торговых центрах Auchan Group, сообщила директор компании UTG Евгения Локтионова во время конференции Retail CHAIN Evolution в четверг в Киеве.
"Первые магазины Decathlon появятся в торговых центрах "Ашан". Это принятое решение, достаточно официальная информация. Бренд выходит на рынок Украины, и конечно он выходит со своим партнером", - сказала Е.Локтионова.
В то же время, директор по развитию сети "Ашан" в Украине Владимир Строкань в разговоре с агентством "Интерфакс-Украина" отказался комментировать данную информацию.
Ответ на официальный запрос агентства "Интерфакс-Украина" в главном офисе Decathlon пока не предоставили.
Группа Auchan создана в 1961 году и на сегодня представлена в 16 странах мира. В Украине управление гипермаркетами "Ашан" осуществляется через ООО "Ашан Украина Гипермаркет" (Киев), которое было создано в 2007 году.
Первый гипермаркет "Ашан" в Украине открыт в конце марта 2008 года.
Согласно данным веб-сайта сети "Ашан" на 19 января 2017 года, сеть насчитывает 11 гипермаркетов в Украине: шесть - в Киеве, по одному - в Кривом Роге (Днепропетровская обл.), Запорожье, Львове, Сокольниках (Львовская обл.) и Фонтанке (Одесская обл.). Штат сотрудников превышает 3,8 тыс. чел.
Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 19 января 2017 года, долями в ООО "Ашан Украина Гипермаркет" владели ООО "Галерея Ф.К.А.У." (1%) и ООО "Ф.К.А.У." (99%, оба - Киев).
Руководителем "Ашан Украина Гипермаркет" с 2010 года числится Мишель Ларивьер.
Уставный капитал ООО "Ашан Украина Гипермаркет" на 19 января 2017 года составляет 635,628 млн грн.
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