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Холдинг "Сегодня Мультимедиа" в 2016г. получил чистый убыток 16,964 млн грн
07:30 04.05.2017 |
Медиахолдинг "Сегодня Мультимедиа" в 2016 году получил чистый убыток 16,964 млн грн, тогда как 2015 год компания закончила с чистой прибылью 8,425 млн грн, сообщается в финотчете холдинга в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Чистый доход медиахолдинга увеличился на 19% до 99,32 млн грн.
Холдинг "Сегодня мультимедиа" входит в медиагруппу ООО "Медиа Группа Украина", объединяющую также национальный телеканал "Украина", телеканалы "НЛО TV", "Индиго TV", тематические каналы "Футбол 1" и "Футбол 2", "Региональную МедиаГруппу" (каналы "Донбасс", "34 канал", "Сигма"), сейлз-хаус "Медиапартнерство", компанию "Диджитал Скринз" (OLL.TV, Xtra TV, Ukraine.TV), продакшн-компанию "Теле Про", Front Cinema.
Собственником "Медиа Группа Украина" является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.
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