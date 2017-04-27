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Брокер Tickmill отчитался о прибыли за 2016 год
16:36 27.04.2017 |
Брокер Tickmill поделился со своими клиентами важной информацией - финрезультатами за минувший год. Так, чистая прибыль компании в 2016 г. составила $6,27 миллиона, что на 118% превышает показатель 2015 г., когда прибыль дошла до $2,88 миллиона. Объем торгов за прошедший год достиг уровня $473 млрд, превысив прогноз экспертов Tickmill, которые ожидали показатель в пределах $330 млрд.
Также было объявлено, что в целом торговая выручка за 2016 г. увеличилась втрое, достигнув $15,85 млн. Такие положительные финрезультаты руководство Tickmill объясняет ростом количества новых клиентов, которые выбрали партнерство с брокерской компанией из-за высокого качества предоставляемых ею услуг.
Представители Tickmill также поделились с трейдерами планами и прогнозами на будущий год. Так, компания намерена расширить свое присутствие на мировом рынке, уделив особое внимание образовательным проектам и интеллектуальному развитию. Также брокер ожидает достичь в нынешнем году торгового объема на уровне $650 млрд.
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