Брокер Tickmill отчитался о прибыли за 2016 год

Брокер Tickmill поделился со своими клиентами важной информацией - финрезультатами за минувший год. Так, чистая прибыль компании в 2016 г. составила $6,27 миллиона, что на 118% превышает показатель 2015 г., когда прибыль дошла до $2,88 миллиона. Объем торгов за прошедший год достиг уровня $473 млрд, превысив прогноз экспертов Tickmill, которые ожидали показатель в пределах $330 млрд.

Также было объявлено, что в целом торговая выручка за 2016 г. увеличилась втрое, достигнув $15,85 млн. Такие положительные финрезультаты руководство Tickmill объясняет ростом количества новых клиентов, которые выбрали партнерство с брокерской компанией из-за высокого качества предоставляемых ею услуг.

Представители Tickmill также поделились с трейдерами планами и прогнозами на будущий год. Так, компания намерена расширить свое присутствие на мировом рынке, уделив особое внимание образовательным проектам и интеллектуальному развитию. Также брокер ожидает достичь в нынешнем году торгового объема на уровне $650 млрд.

